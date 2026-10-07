Министерският съвет прие две решения, с които предлага на президента да отличи с държавни награди три личности за изключителния им принос към процеса по завръщането на тленните останки на цар Самуил в България. Това съобщи министърът на културата Евтим Милошев.

Сред предложените за отличия са извънредният и пълномощен посланик на България в Гърция Валентин Порязов, който да бъде удостоен с орден „Стара планина“ – първа степен, професор доктор Людмил Вагалински и доцент Бони Петрунова, които да получат орден „Св. св. Кирил и Методий“ – огърлие.

По думите на Милошев връщането на тленните останки на цар Самуил е изключително значимо национално събитие, реализирано след десетилетия на научни и институционални усилия и българо-гръцко сътрудничество. В официалните мотиви на правителството се уточнява, че дългогодишните проучвания и преговори с Гърция са довели до историческото връщане у нас и на тленните останки на царете Иван Владислав, Гаврил Радомир и неговите деца.

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„Това представлява акт на възстановяване на историческата памет и на достойното отношение към личността и наследството на цар Самуил – един от най-значимите български владетели“, заяви министърът.

Той подчерта приноса на тримата отличени в историческия процес. По думите му тяхната работа свързва професионалната отговорност с опазването на историческото и културното наследство, археологията и културата, както и със значими каузи за съхраняване и възстановяване на националната памет. „От името на Министерството на културата искам да им благодаря“, каза Евтим Милошев.

Редактор: Дарина Методиева