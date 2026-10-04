Ден след историческото завръщане на тленните останки на цар Самуил в България стотици хора от цялата страна дойдоха в църквата „Света София“, за да се поклонят пред един от най-великите ни средновековни владетели. Дълги опашки се извиха пред храма, а посетителите се помолиха за здраве, сила и единение на българския народ.

Специално изработеният саркофаг, в който са положени тленните останки на цар Самуил, е поставен в южната част на напречния кораб на базиликата. Той тежи три тона, а върху него са изобразени два лъва с крепост, два пауна с двореца на Самуил, икона на архангел Михаил и христограм. Мястото не е избрано случайно - според исторически данни базиликата има връзка с живота на владетеля и се предполага, че именно тук той е приел християнството.

Последният дом на Самуил: "Света София" - църквата, в която вероятно владетелят е приел християнството

За поклонниците Самуил остава символ на държавност, сила и национално самочувствие. Те подчертаха, че примерът му е важен и днес - напомняне за българската история и за необходимостта от повече увереност и единство.