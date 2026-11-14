САЩ възстановиха въздушния си трафик след няколкочасово спиране на всички излитания, причинено от проблеми с комуникационните системи за управление на въздушното движение.

„В 20:15 ч. източноамериканско време отворихме отново въздушното пространство“, заяви министърът на транспорта Шон Дъфи на пресконференция в Белия дом. Той обвини за кризата остаряло оборудване от 80-те години на миналия век, което е довело до анулирането на хиляди полети. Дъфи поиска от Конгреса най-малко 50 милиарда долара за модернизиране на остарялата аналогова система.

Министърът на вътрешната сигурност Маркуейн Мълин подчерта, че няма данни за кибератака и че инцидентът няма никаква връзка с мащабния срив на Microsoft вчера.

Федералната авиационна администрация (ФАА) съобщи, че излитанията могат да бъдат подновени, след като беше отменена националната забрана за всички заминаващи полети. Представители на администрацията определиха като причина за инцидента „претоварени“ и „остарели“ системи.

Въпреки отмяната на ограничението авиокомпаниите няма да могат незабавно да възстановят нормалното си разписание, тъй като множество самолети и екипажи се намират извън предвидените си позиции.

Администрацията спря всички полети в национален мащаб вчера следобед по местно време, което принуди стотици самолети да бъдат пренасочени. Властите посочиха като причина „извънредни обстоятелства“, породени от комуникационни проблеми в регионалните центрове за управление на въздушното движение.

Най-малко 4000 полета бяха отменени, други 10 000 се движеха със закъснение. На международното летище „О'Хеър“ в Чикаго най-малко 208 полета бяха отменени. Много от пътниците все още нямат информация за това кога точно ще стигнат до желаната от тях дестинация.

„Кацнахме в Чикаго в 2:10 часа и всичко беше наред. След това започнахме да се движим по пистата, но изведнъж екипажът направи съобщение, че има някакъв проблем с честотите и че ще ни осигури изход до следващите 10 минути. В крайна сметка обаче се наложи да чакаме 2 часа и половина“, каза един от пътниците.