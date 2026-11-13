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Над 300 сигнала в София заради силния вятър, Враца и Елин Пелин обявиха частично бедствено положение (ВИДЕО+СНИМКИ)
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Съдебни служители на протест срещу проектобюджета за 2027 година
Редактор: Ина Григорова