Тленните останки на българския цар Самуил бяха положени в църквата "Света София". Специално изработеният саркофаг, който първи ви показахме, беше поставен в южната част на напречния кораб на базиликата. Мястото не е избрано случайно, тъй като старинната базилика по всяка вероятност е била ключова и за живота на самия владетел.

На раменете на осмина гвардейци ковчегът с тленните останки на царя измина последните няколко метра, за да бъде положен в саркофага, който ще остане негов последен дом. Пред храма през целия ден имаше опашки от желаещи да се поклонят. И така ще бъде и в следващите дни, включително на паметната дата 6 октомври, на която преди 1012 години цар Самуил отдава живота си в името на България.

Как ще изглежда мястото, където ще бъдат поставени тленните останки на цар Самуил

Mнозина проследиха пътя на цар Самуил до последния му дом именно пред вратите на храма. "Това е може би най-романтичният, най-яркият владетел от Първото българско царство. Сега той, прескачайки Второто българско царство, се връща в Третото", заяви свещеникът в ПКСХП „Св. Александър Невски“ прот. Антоний Милушев.



Цар Самуил се завръща у нас, за да бъде положен в старинната базилика, за която хипотеза допуска - че може да е била храмът, в който се е черкувал и дори приел християнството. И когато кулминацията настъпи - всички затаиха дъх. След заупокойна молитва тленните останки на цар Самуил бяха положени в тритонния саркофаг.

Самуил: Завръщането на българския цар (ВИДЕО+СНИМКИ)



Освен духовниците и първите хора в държавата, с вълнение в историческото събитие имената си записа и хорът. "По предварителна заявка не беше ангажиран целият хор, но повечето колеги изразиха желание да присъстват", обясни диригентът на хора на старинен храм „Света София – Премъдрост Божия“ Мария Русева.

"Самуил винаги е бил любим мой герой от българската история. Надявам се нещата, които откриваме около историята на Самуил - всъщност да започнат да се проявяват и днес. Тук и сега", обясни хористът Христо Панчугов.

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Денят беше още по-специален за малката София. „За нас е много вълнуващо точно в днешния ден, при такъв велик празник за българите, да кръщаваме нашето дете, което носи името на църквата“, обясни майката на момиченцето Катрин.



Така цар Самуил отново записа името си в страниците на историята. „Колко е важно мъжеството, колко е важна смелостта, саможертвата — докрай. За свидетелството на тази милост, този човек умира, която не издържа при вида на ослепените му войници. Ето, затова е силен духът му. Затова е силен духът му. И този дух устоява“, заяви патриарх Даниил.