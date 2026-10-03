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Какво е мнението по темата на психологът Ани Владимирова
Защо е трудно да сме обединени по-често и защо все по-често историята се използва като политически инструмент. Темата коментира психологът Ани Владимирова.
„Ние от 6 години живеем в криза - настоящето е несигурно, бъдещето е неясно, а миналото е единственото място, в която можем да се фокусираме. Когато се случи едно оживяване на историята, това е една огромна надежда за хората. Това показва надежда”, смята психологът.
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По думите ѝ колективната идентичност се основава на език, земя и история, но разделението е плод на политика. „Силната емоция на един тревожен народ води до една силна реактивност, а в момента вентилираме тази емоция и това е причината да сме обединени. Ако погледнем назад в историята можем да се сетим за разделението царизъм-комунизъм. Те винаги се използват за пренареждане на историята”, каза Владимирова.
Тя направи паралел между връщането на цар Самуил у нас и победата на DARA на „Евровизия” по-рано тази година, когато отново бяхме обединени.
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Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Никола Тунев
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