Три пътни инцидента предизвикаха сериозни затруднения по автомагистрала „Тракия“ в Пловдивско. Проблемите са в платното в посока Бургас, съобщи кореспондентът на БТА в Пловдив Ирина Шопова.

По-сериозната катастрофа е станала около 114-ия километър на магистралата. Сблъскали са се два камиона и лек автомобил.

Няколко катастрофи затрудниха движението по АМ „Тракия” (СНИМКИ)

По първоначална информация медицинска помощ е оказана на пътник от леката кола. Към момента няма допълнителни данни за състоянието му.

Други две катастрофи са регистрирани в района на пътния възел при Цалапица. При тях няма данни за пострадали, а произшествията са само с материални щети.

На местата са изпратени полицейски екипи, които обработват инцидентите и предприемат действия за възстановяване на нормалното движение.

Заради произшествията в посока Бургас се е образувала колона от автомобили. От полицията призовават шофьорите в района да намалят скоростта, да спазват необходимата дистанция и да преминават с повишено внимание.

Редактор: Цветина Петкова