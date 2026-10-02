Комисията за защита на потребителите извърши проверки в частни детски градини и училища. Проверките са извършени през септември след подадени жалби от родители, както и заради специална контролна кампания.

На учебните заведения с нарушения са изпратени предписания за отстраняването им, а срещу тези, които не се съобразят с тях, са заведени съдебни искове за защита на колективните интереси на потребителите. Подробностите около проверките коментира в „Твоят ден” директорът на Главна дирекция „Контрол на пазара“ към КЗП Игнат Арсенов.

„Идентифицирали сме общо 25 учебни заведения. Това са училища и детски градини. Извършени са 16 проверки, а шест вече са докладвани. Анализирали сме общо над 1200 клаузи в договорите и сме установили 63 неравноправни клаузи. Това са клаузи, които са изцяло във вреда на потребителите“, заяви той.

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Проверките са установили фрапантни нарушения. „От една страна, на учебното заведение се дава възможност да прекрати договора по всяко време, без да дава каквито и да било обяснения. Има дори случаи, в които като основание се посочва уронване на престижа на заведението и други подобни причини, без да има ясни критерии какво се предприема в такива ситуации. Имали сме редица подобни жалби“, обясни Арсенов.

По думите му критериите са твърде неясни, а същевременно всички договори предвиждат невръщане на платените от родителите суми. „Когато договорът бъде прекратен, независимо чия е вината, парите не се възстановяват“, посочи той.

В редица случаи има и клаузи, които са несправедливи спрямо потребителите и предвиждат, че когато договорът бъде прекратен по инициатива на родителя, той дължи и неустойка.

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Той обясни, че има много хипотези, при които се предвижда възможност учебното заведение да повиши таксата по различни причини. „Дори когато става въпрос за повишаване на инфлацията, не е ясно с колко може да бъде увеличена таксата“, каза Арсенов.

„Родителите, които смятат, че в договорите им има неравноправни клаузи, нека да ни сигнализират“, призова той.

Проверките продължават и все още не са приключили. Те ще обхванат и най-големите учебни заведения, които засягат най-много потребители.

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