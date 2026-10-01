Европейската комисия приключи процедурата за нарушение срещу България. Тя беше образувана поради забавяне при въвеждането на правилата от европейската директива за киберсигурност, известна като МИС 2. Министерството на иновациите и дигиталната трансформация е получило официалното уведомление за закриването на случая днес.

Прекратяването на процедурата следва приемането на промени в Закона за киберсигурност. България официално уведомила Европейската комисия за пълното въвеждане на правилата на 6 март 2026 г. Това е важен резултат от работата на министерството и националните институции по изпълнение на европейските ангажименти на страната ни.

Нови изисквания за бизнеса: какво представлява NIS2 и кого засяга?

Законодателните промени разширяват обхвата на изискванията за киберсигурност. Те засилват мерките за управление на риска и въвеждат по-строги правила за докладване на киберинциденти.

Основната цел на новите правила е осигуряването на по-добра защита за гражданите и бизнеса. Промените ще доведат до по-висока устойчивост на ключови услуги в секторите енергетика, транспорт, здравеопазване, цифрова инфраструктура и публична администрация.

Редактор: Мария Барабашка