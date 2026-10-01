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Страната успешно прие промените в закона и въведе новите европейски мерки за защита на ключови сектори
Европейската комисия приключи процедурата за нарушение срещу България. Тя беше образувана поради забавяне при въвеждането на правилата от европейската директива за киберсигурност, известна като МИС 2. Министерството на иновациите и дигиталната трансформация е получило официалното уведомление за закриването на случая днес.
Прекратяването на процедурата следва приемането на промени в Закона за киберсигурност. България официално уведомила Европейската комисия за пълното въвеждане на правилата на 6 март 2026 г. Това е важен резултат от работата на министерството и националните институции по изпълнение на европейските ангажименти на страната ни.
Нови изисквания за бизнеса: какво представлява NIS2 и кого засяга?
Законодателните промени разширяват обхвата на изискванията за киберсигурност. Те засилват мерките за управление на риска и въвеждат по-строги правила за докладване на киберинциденти.
Основната цел на новите правила е осигуряването на по-добра защита за гражданите и бизнеса. Промените ще доведат до по-висока устойчивост на ключови услуги в секторите енергетика, транспорт, здравеопазване, цифрова инфраструктура и публична администрация.Редактор: Мария Барабашка
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