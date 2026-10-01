От следващата седмица МТСП започва кампанията, с която си поставя за цел да подпомогне желаещите да се преместят от големите градове в по-малките.

„Инициативата започна още миналата година с първия ни компонент. Тогава върнахме 1600 души от чужбина у нас. Сега отваряме новия компонент, с който да отговорим на предизвикателствата на обезлюдяващите се райони. Идеята е да подпомогнем хората, които имат опция да се преместят в по-малък град”, обясни в предаването „Пресечна точка” заместник-министърът на труда и социалната политика Лилия Стоянович.

До шест средни заплати за преместване в малък град: Започва нов прием по мярката „Избирам България“

От програмата ще могат да се възползват хора, които се местят в град с под 50 000 жители.

Държавата ще дава до 480 евро за преместване на покъщнината. Сумата ще се отчита с платежен документ.

След доказани общо 8 месеца заетост в рамките на една година участниците ще могат да получат еднократно сума, равняваща се на 6 средни работни заплати за страната за съответната година.

За семействата с деца стимулът ще бъде по-висок. Размерът му ще се увеличава според броя на децата - с коефициент 1,1 при едно дете, 1,2 при две и 1,3 при три или повече деца.

„Целим цели семейства да преместим в по-малките населени места, така че да осигурим едно по-добро качество на живот, да намалим трафика и да облекчим семейството при търсене на детски градини или пък друг тип услуги”, каза Стоянович.

От кампанията не могат да се възползват хора, които ще работят дистанционно. Идеята е да се осигури работната сила за предприятията в конкретния регион.

Започва изплащането на „инфлационния чек” за уязвимите групи

По другата мярка - „инфлационния чек”, Стоянович потвърди, че тази сутрин е започнало превеждането на парите по сметките на уязвимите групи. Над 550 000 души ще получат по 50 евро като помощ заради високите цени на горивата и ефектите от тях.

„Парите са наредени по банките. Има ги и в пощенските клонове. До края на деня всички ще ги получат”, заяви Стоянович.

Редактор: Ина Григорова