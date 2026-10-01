Администрацията на американския президент Доналд Тръмп засилва натиска върху Европа да освободи значителни количества дизелово гориво от аварийните си запаси на фона на високите цени и нарушенията в глобалните доставки. По информация на Reuters Вашингтон е поискал от Европейския съюз да пусне на пазара 120 млн. барела дизел през следващите шест месеца.

Натискът е насочен най-вече към Германия и Франция. Трима източници, запознати с разговорите, твърдят пред Reuters, че двете държави са били предупредени да използват част от аварийните си запаси, за да помогнат за понижаването на цените на горивата. В противен случай Вашингтон разглежда възможността за ограничаване на американския износ на дизел - мярка, която би засегнала сериозно европейския пазар.

ЕК: Няма краткосрочна заплаха за европейските доставки на горива

Това е съществено развитие спрямо информацията от ден по-рано. Politico съобщи на 30 септември, че Белият дом обсъжда освобождаването на европейски стратегически запаси като една от алтернативите на пълна забрана за американския износ на дизел. Тогава не беше посочено конкретно количество.

Американският енергиен министър Крис Райт вече публично даде знак, че Вашингтон очаква действия от европейските си партньори. По думите му САЩ очакват скоро Европа да обяви нови количества дизел, които да бъдат освободени на пазара. Той посочи, че световните доставки са под натиск заради загубата на част от износа от Близкия изток и прекъсването на доставките от Китай.

Още на 29 септември Райт обвини някои европейски държави, че са изпълнили само част от поетите по-рано ангажименти за освобождаване на петрол и петролни продукти от резервите си. Според него САЩ и Япония изпълняват обещаното, докато част от европейските страни изостават.

Новото американско искане поставя Европа пред сложен избор. Освобождаването на повече гориво би могло да увеличи предлагането и да ограничи ценовия натиск, но едновременно с това би намалило запасите, предназначени именно за извънредни ситуации – при положение че континентът навлиза в зимния сезон в условия на нестабилни доставки.

Дизелът в ЕС достигна рекордни 2,23 евро за литър

Европа стана и значително по-зависима от американските доставки, след като прекрати вноса на руски петролни продукти заради войната в Украйна, а конфликтът между САЩ и Израел от една страна и Иран от друга наруши потоците от Близкия изток. Русия също удължи ограниченията върху износа си на дизел, а Китай спря износа на горива, за да даде приоритет на вътрешния си пазар.

На този фон Европейската комисия и представители на Германия, Франция, Италия, Ирландия и Великобритания проведоха разговори в четвъртък за евентуално освобождаване на дизелови запаси. Към момента Международната агенция по енергетика не е отправила искане към Германия да използва резервите си.

Редактор: Цветина Петкова