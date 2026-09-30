Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, позовавайки се на предварителна информация, че нападателят е възнамерявал да разбие самолета и да убие всички на борда. Кац заяви, че ужасяващият инцидент на борда на полета на Flydubai е бил „опит за джихадистка терористична атака“, предотвратен единствено благодарение на смелостта на няколко израелски пътници.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху също заяви, че единият от пилотите е намушкал другия, след което очевидно е направил опит да разбие самолета. По думите му пътник и член на екипажа са успели да „неутрализират“ предполагаемия нападател, докато друг член на екипажа е поел управлението на самолета. Нетаняху допълни, че нападателят е бил задържан и разпитан от саудитските власти.

Опит за терористична атака? Пилот намушкал капитана и опитал да разбие самолет над Йордания

"Граждани на Израел, тази сутрин се случи изключително сериозен инцидент със сигурността на борда на полет от Дубай за Израел. Почти всички пътници на полета бяха израелци. По време на полета, когато самолетът се приближил до страната, единият от пилотите намушка другия пилот и очевидно се е опитал да разбие самолета заедно с пътниците на борда", започна Нетаняху в изявлението си към народа.

עדכון חשוב בעקבות האירוע הביטחוני החמור היום >> pic.twitter.com/Hw2mxTDPjM — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 30, 2026

"Разговарях с един от израелските пътници. Той ми разказа, че самолетът е започнал да се върти и да губи височина. По думите му по някакъв начин той е успял заедно с член на екипажа да проникне в пилотската кабина и двамата са неутрализирали пилота, който е нападнал другия, докато е опитвал да повреди системите на самолета. Друг член на екипажа, който се е намирал на борда, е влязъл в пилотската кабина и е успял да стабилизира самолета", казва още премиерът.

"Отдавам почит на тези герои, които проявиха изключителна находчивост и смелост. ... Те спасиха много човешки животи и предотвратиха голяма трагедия. Поддържаме постоянна връзка със съответните власти, за да гарантираме продължаващата безопасност на пътниците и безопасното им завръщане в Израел. Дадох указания на службите за сигурност да действат във връзка с потенциални допълнителни заплахи. Провеждаме съвместни оценки на ситуацията и ще ви информираме според развитието на събитията", завършва Нетаняху.

Prime Minister Benjamin Netanyahu during a situation assessment with heads of the security services. pic.twitter.com/SenIh3sJIR — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 30, 2026

Министерство на транспорта на страната съобщи, че заедно с Министерството на отбраната ще проведе съвместно разследване на инцидента с полета на Flydubai. Към момента няма информация дали националната разузнавателна агенция Мосад ще участва в разследването.

Смята се, че вторият пилот е гражданин на Оман. Израелските власти разследват как е получил разрешение да изпълнява полет до Тел Авив, предвид че двете страни нямат дипломатически отношения, а Израел прилага строги проверки за чуждестранни членове на екипажите, които летят във въздушното му пространство.

Тази сутрин самолет на авиокомпанията Flydubai, пътуващ от Дубай за Тел Авив, беше отклонен и извърши аварийно кацане в Саудитска Арабия след инцидент в пилотската кабина. Според израелски представители единият от пилотите е намушкал другия и е направил опит да поеме контрола над самолета.

Полетът FZ1073 е кацнал безопасно на летището в Табук. И двамата пилоти са били ранени и са откарани в болница, съобщиха от летището. На борда е имало около 150 пътници.

Снимка: БГНЕС

След инцидента членове на кабинния екипаж са влезли в пилотската кабина и са поели управлението на самолета. Полетът FZ1073 е бил отклонен към Саудитска Арабия, докато е преминавал през въздушното пространство на Йордания. По-рано израелски представител съобщи, че от самолета са били подадени аварийни сигнали след физическия конфликт между пилотите.

Данните за полета показват рязко спадане на височината на самолета. Така само в рамките на 29 секунди полет FZ1073 спаднал от около 9410 метра до около 5100 метра височина. След това е бил подаден първият сигнал за извънредна ситуация.

Снимка: Flightradar24

От Flightradar24 съобщават още, че самолетът първоначално е подал общ авариен сигнал, последван от сигнал за възможна незаконна намеса. По-късно е подаден отново общ авариен сигнал, преди самолетът да кацне в Табук. Не е ясно кой от екипажа е подал сигналите.

И двамата пилоти са били откарани в болница след кацането, съобщиха от летището в Табук. Според информацията те са получили наранявания по време на инцидента.

Снимка: Flightradar24

Междувременно израелският премиер Бенямин Нетаняху проведе консултации по сигурността заради случилото се. От кабинета му заявиха по-рано, че ситуацията е „под контрол“ и се предприемат всички необходими мерки за връщането на израелските пътници в страната.

Израелски представители, пожелали анонимност, по-късно заявиха, че настоящата оценка на страната е за опит за терористична атака. Те отхвърлят и версията, че инцидентът е свързан с психично състояние на някой от двамата пилоти. Тези твърдения все още не са официално потвърдени от оманските власти или от кабинета на израелския премиер.

В израелските медии се появиха и противоречиви версии за случилото се. Някои медии съобщиха, че един от пилотите е направил опит да разбие самолета, докато други публикуваха различни данни за националността на двамата пилоти.

Жена, чиято дъщеря е била на борда, разказа пред израелски медии, че дъщеря ѝ е чула викове и е видяла мъж с нож да поваля един от пилотите на пода. По думите ѝ на борда е имало кръв. Израелски медии публикуваха и снимка, за която се твърди, че е направена в самолета и показва окървавена риза на пътник.

Снимка: Flightradar24

Израелският посланик в САЩ Дани Данон написа, че израелските пътници на днешния полет от Дубай са проявили „изключителна решителност и находчивост“, с което са помогнали да бъде предотвратена „голяма трагедия“.

The Israeli passengers on today's flight from Dubai showed extraordinary determination and resourcefulness, helping prevent a major disaster.



Thank you to the heroic Emirati pilot, who fought like a lion and protected the lives of the passengers. I wish him a speedy recovery and… — Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) September 30, 2026

„Благодаря на героичния пилот от Емирствата, който се бори като лъв и защити живота на пътниците. Пожелавам му бързо възстановяване и безопасно завръщане у дома на всички пътници“, написа Данон.

От Flydubai засега потвърждават единствено, че самолетът е претърпял „инцидент“ по време на полета и е бил отклонен към Табук. От авиокомпанията съобщиха, че машината е кацнала безопасно и всички пътници са в безопасност и са отчетени.

Инцидентът се случва на фона на засилено внимание към сигурността в Израел, където предстоят парламентарни избори, първите след атаките от 7 октомври 2023 г. Припоняме, че преди няколко дена Нетаняху заяви, че има индикации, че враговете на страната ще се опитат да атакуват преди изборите.

Редактор: Георги Иванов