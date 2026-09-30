Въздушните тревоги струват на Украйна около 45 млн. долара за всеки час, в който бизнесът спира работа. Това заяви министърът на икономиката и околната среда Олександър Кравченко. Киев търси начини да поддържа икономиката функционираща на фона на засилващите се руски атаки.

Русия все по-често нанася удари по инфраструктурата, която поддържа украинската икономика. Атакуват се промишлени обекти, складове, логистични центрове и центрове за данни. Кравченко определи тези действия като опит „да бъде унищожена почти цялата икономика”.

Украйна ще въведе нови нива за предупреждение при въздушни заплахи

„Това, което не бяхме предвидили напълно, беше колко бързо Русия ще разработи тези реактивни дронове и ще ги използва за атаки срещу всичко”, каза министърът. Той има предвид новите оръжия, с които през последните седмици бяха нанесени удари по Киев.

Кравченко е бивш служител на McKinsey и се присъедини към правителството през лятото. Според него атаките принуждават големи части от икономиката многократно да спират работа, докато служителите се укриват в убежища. Въздушните тревоги понякога продължават до 10 часа дневно.

„Ако хората са в бункер, бизнесът спира”, посочи Кравченко в интервю за вестник „Гардиън”. За да ограничи загубите, правителството въведе двустепенна система за предупреждение. Тя цели да позволи на предприятията да работят при по-дълги тревоги.

Експлозии разтърсиха Киев след предупреждение за ракетна атака

Червената тревога предупреждава за ракетна заплаха и изисква хората да потърсят укритие. Жълтата се използва при заплаха от дронове и позволява на много компании да не спират работа. Повече от половината предприятия продължават да функционират при жълта тревога, заяви Кравченко.

Това предупреждение обаче не гарантира пълна безопасност. Наскоро руски реактивен дрон удари сградата на Националната академия на науките в центъра на Киев именно по време на жълта тревога. При атаката загинаха двама служители, докато са били на работните си места.

Кравченко съобщи, че само през тази година руските атаки са нанесли щети за около 10 млрд. долара на дълготрайни активи. Русия на практика блокира и украинските черноморски пристанища, които преди обработваха по-голямата част от износа.

Министърът смята, че правителството е по-добре подготвено за предстоящата зима. Тя обаче може да се окаже най-тежката от началото на войната. Очаква се допълнителен натиск върху енергийните доставки и бизнеса.

Правителството обсъжда и възможности повече частни компании да получат достъп до системата за противовъздушна отбрана. Кравченко обаче предупреди, че предприятията никога няма да могат напълно да се защитят от руските ракети.

Продължаващите щети натоварват и държавните финанси. Първоначално бюджетният дефицит беше оценен на 27 млрд. долара. Впоследствие правителството успя да го намали до 20 млрд. долара чрез съкращаване на разходите. Киев търси допълнителна подкрепа от ЕС, Япония, Канада и Великобритания, включително ускоряване на планираните заеми.

Редактор: Мария Барабашка