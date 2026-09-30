Сигналите със съмнения за купен и контролиран вот ще се подават към МВР. Ще има гореща телефонна линия и имейл, които ще ги приема. Това съобщи в предаването „Твоят ден” говорителят на ЦИК Стоянка Балова-Цветкова.

Сигналите за нарушения на изборния процес и за условията и реда за провеждане на предизборна кампания, ще се подават в ЦИК. За целта ще бъде пуснато мобилно приложение „Избори 360 градуса”. В него ще има меню с бутон за бързо подаване на сигнали, симулатор за машинно гласуване и възможност всеки да провери избирателната си секция.

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Подготовката на машините

Говорителят на ЦИК припомни, че подготовка на машината се извършва от „Сиела Норма”. След това се предават на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, които заедно с Българския институт по метрология и Института по стандартизация правят одит на хеш кода. Процедурата ще бъде публична.

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Машините вече няма да са само принтери, резултатът от тях ще е официален, обясни Цветкова.

„Дори и машината да извади къса, бяла или частична разписка, то гласът е отчетен на флаш паметта”, обясни тя и добави, че разговорите в тази насока още продължават.

Вече се подготвят и финалните материали за обученията на комисиите, които започват следващата седмица.

Ще бъдат издадени и инструкции за видеонаблюдението.

Редактор: Ина Григорова