Хиляди домакинства в София продължават да стоят без топла вода за периоди, значително по-дълги от нормативно определения 48-часов срок за отстраняване на аварии. В същото време граждани сигнализират омбудсмана за течове от топлопреносната мрежа, наводнени мазета и приземни етажи - проблеми, за които са сигнализирали месеци преди авариите сега. За това омбудсманът Велислава Делчева сигнализира председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски с настояване да бъде извършена извънредна проверка на „Топлофикация София“ и установяване на причините за възникването на многобройните аварии в източните квартали на столицата.

Омбудсманът поиска от КЕВР при установено нарушение да наложи принудителна административна мярка на дружеството, като даде задължително разпореждане то да изплати неустойка за недоставената топлинна енергия за времeто над 48 часа за всеки клиент, останал без топлоподаване по вина на „Топлофикация София“ ЕАД през август и септември 2026 г.

„Насочвам вниманието Ви и към необходимостта от точно документиране на временните прекъсвания на топлоснабдяването и създаване на ред, така че информацията за същите да бъде достъпна за битовите клиенти и да може да им послужи като доказателство, включително при защитата на правата им по съдебен ред“, предлага Делчева.

Тя подчертава и необходимостта от анализ на Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от топлопреносните предприятия. Идеята е да се гарантира, че на клиентите ще бъдат изплащани неустойки, когато по вина на дружествата авариите в топлопреносните съоръжения и абонатните станции не се отстраняват в нормативно определения срок от 48 часа.

Омбудсманът сезира министъра на енергетиката заради хиляди домакинства в столицата без топла вода от седмици

„Смятам, че в такива случаи е правилно механизмът за начисляване и изплащане на неустойка да бъде автоматичен – топлопреносните предприятия да бъдат задължени да го прилагат, без да се налага всеки клиент да внася индивидуално заявление за получаване на неустойката“, допълва омбудсманът.

Велислава Делчева се обърна и към кмета на Столичната община Васил Терзиев, председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров, както и председателите на ресорните общински комисии с настояване да бъде извършена задълбочена проверка на изпълнението на Инвестиционната и Ремонтната програма на „Топлофикация София“ ЕАД към одобрения от СОС Бизнес план на дружеството.

Омбудсманът призова „Топлофикация София“ да поеме конкретни ангажименти за спешно отстраняване на течовете от свои съоръжения, които наводняват жилищни сгради и влошават качеството на топлоснабдителните и ВиК услугите.

Припомняме, че по този проблем по-рано този месец общественият защитник сезира и енергийния министър с настояване както за извънредна проверка, така и за промяна в Закона за енергетиката с цел по-добра защита на клиентите на топлофикационните дружества при продължителни аварийни прекъсвания на топлоснабдяването. Тогава тя настоя да се обсъди възможността операторите на топлопреносни мрежи да заплащат неустойка на засегнатите крайни клиенти за времето над 48 часа, когато непланово прекъсване на снабдяването надхвърля общо 48 часа в рамките на 72 часа.

В писмото си до ръководството на Столичната община Делчева подчертава, че най-много сигнали до омбудсмана има от територията на топлофикационен район „София Изток“, където след плановите ремонти от 28 август до 13 септември са последвали аварийни спирания на топлата вода и поредица от удължавания на сроковете за отстраняване на повредите.

Жалби към омбудсмана са постъпили от жители на „Младост“, „Изток“, „Изгрев“, „Дианабад“, „Лозенец“, „Мусагеница“, „Студентски град“, „Христо Смирненски“, „Гео Милев“, „Полигона“ и „Дружба“.

„С подчертана тревога обръщам внимание на случаите на аварийно спиране на топлоснабдяването на адреси, за които месеци преди това граждани са подавали до „Топлофикация София“ ЕАД сигнали за течове от топлопреносната мрежа. В някои случаи при тези аварии се наводняват носещите стени на сгради, приземни етажи и мазета. Жалбоподатели изтъкват притесненията си за здравината на строителните конструкции, изложени на продължително изливане на големи количества гореща вода. Не на последно място обръщат внимание и на това, че течовете увеличават икономическите загуби на дружеството, които впоследствие водят до повишения на цената на топлинната енергия“, пише омбудсманът.

Общественият защитник цитира редица конкретни случаи – жк „Младост - 1“, бл. 8, където граждани сигнализират за силен теч на гореща вода в абонатна станция и до електрически шахти; жк „Младост - 1А“, бл. 521 и 525, където се съобщава за топла вода от крановете за студена вода; както и бл. 526, където теч от спукан колектор е сигнализиран още през февруари 2026 г., но към септември все още не е отстранен.

В жк „Младост - 2“, бл. 222, срокът за възстановяване на топлата вода след аварията от 13 септември е променян многократно. Според информацията – сроковете са удължавани последователно до 16, 18, 20, 22, 24 и 26 септември, като е обявен и последващ срок до 2 октомври.

Сигналите от жк „Изток“ включват колективна жалба, подписана от 56 души, за системни течове, аварийни спирания, разрушени настилки и разкопани зелени площи. Отделно жители на ул. „Антон П. Чехов“ алармират за аварии и течове, причиняващи наводняване на сгради.

Проблем има и от жк „Дианабад“, бл. 39-40, където по данни на жалбоподателите от 22 септември 2025 г. има продължаващ теч от входящия тръбопровод, въпреки многобройните сигнали до „Топлофикация София“ и институцията на омбудсмана.

Писмата до КЕВР и СО вижте ТУК .

Редактор: Дарина Методиева