Дъщерята на Брад Пит и Анджелина Джоли – Захара, официално се отказа от фамилията на баща си. 21-годишната Захара вече носи името Захара Марли Джоли, вместо Захара Марли Джоли-Пит.

Промяната е одобрена от съд в Калифорния по време на изслушване на 28 септември. Според съдебните документи срещу промяната не са били повдигнати възражения.

Брад Пит и Анджелина Джоли имат шест деца – Мадокс, Пакс, Захара, Шайло и близнаците Вивиан и Нокс. Двамата се разделиха през 2016 г. след 12 години заедно и две години брак. Разводът им беше финализиран през декември 2024 г.

Захара подала молбата за премахване на „Пит“ от фамилията си на 9 юни. Няколко дни по-рано същата стъпка предприе и по-големият ѝ брат Мадокс. През юли двамата публикуваха официални правни известия във вестник „Los Angeles Daily Journal“, както изисква законодателството на Калифорния.

На 14 септември промяната на името на Мадокс също стана официална.

Името на Захара беше написано без фамилията на баща ѝ на дипломата ѝ от колежа „Спелман“ в Атланта през май. Тогава тя беше представена като Захара Марли Джоли.

Още две от децата на Брад Пит искат официално да премахнат фамилията му

Припомняме, че през 2016 г. беше съобщено за инцидент по време на полет с частен самолет, след който Пит беше разследван по подозрения за насилие над дете. ФБР по-късно прекрати разследването без повдигане на обвинения, а от Департамента за социални услуги на окръг Лос Анджелис съобщиха, че не са установени данни за насилие.

След раздялата и други от децата на звездната двойка предприеха стъпки за премахване на фамилията „Пит“. Шайло подаде молба за промяна на името си още през 2024 г., когато навърши 18 години.

През юли тази година и Вивиан подаде документи за промяна на името си от Вивиан Маршелин Джоли-Пит на Вивиан Маршелин Джоли. Изслушването по молбата ѝ е насрочено за 2 ноември.

Междувременно според източници, цитирани от People, контактите между Брад Пит и децата му са ограничени. Близък до актьора източник твърди, че ситуацията е резултат от продължителен конфликт между родителите и от действия, които според него са настроили децата срещу баща им.

От своя страна източник, близък до Анджелина Джоли, описва отношенията между актрисата и Захара като много близки. По думите му Джоли активно подкрепя интересите и заниманията на дъщеря си и насърчава всичките си деца да развиват собствената си индивидуалност.

Редактор: Дарина Методиева