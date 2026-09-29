Селин Дион постави началото на Седмицата на модата в Париж с изненадващо изпълнение на хита си от 2002 г. „I'm Alive“ под Айфеловата кула. Канадската звезда, която през 2022 г. беше диагностицирана с рядкото неврологично заболяване - Синдром на скования човек, излезе на подиума с набрана дълга до земята рокля от черно кадифе. По-късно към нея се присъединиха известни посланици на френската марка, сред които Вайола Дейвис, Симон Ашли, Аджа Наоми Кинг и Ева Лонгория.

По-рано този месец Дион изнесе концерт в Париж, с който се завърна на сцената. Това беше първата ѝ изява след концерта в Ню Джърси през 2020 г. - последният преди пандемията от COVID-19 да прекъсне турнето ѝ.

Седмицата на модата в Париж, на която се представят дамските колекции за пролетта и лятото, продължава до 6 октомври.

Merci @lorealparis for a special evening ❤️ #LOrealParis #LeDefileLOrealParis #WalkYourWorth #WorthIt #ImAlive 📷 L’Oreal / Getty Images https://t.co/x7SjerkhjE — Celine Dion (@celinedion) September 29, 2026

Актрисата Вайола Дейвис се радваше на топлия прием на публиката, когато се присъедини към Дион под звездното небе на френската столица. Кендъл Дженър също дефилира в ревюто с прозрачна черна рокля през врата, висока цепка и корсет в цвят слонова кост.

Супермоделът Кара Делевин пък мина по подиума в блестяща прозрачна червена рокля с шлейф.

Поп звездата Риана внесе обичайния си моден размах още в първия ден в Париж. Тя се появи с бляскав меден ансамбъл от две части върху прозрачно черно бельо.

Селин Дион се завърна на сцената след 6 години

Риана беше на първия ред на ревюто на „Матиер фекал“ - марката, създала роклята с ангелски крила на Зендая за премиерата на „Одисеята“ в Ню Йорк това лято.

Celine Dion kicked off Paris Fashion Week in style on Monday, stepping onto the catwalk beneath the Eiffel Tower and belting out "I'm Alive" to a delighted crowd in a surprise performance https://t.co/E5TQuCNqER https://t.co/M6i8QJdXSk — AFP News Agency (@AFP) September 29, 2026

Звездата от „Злосторница“ Синтия Ериво също беше във френската столица за събитие на „Тифани“ и Музея на декоративните изкуства.

Сред модните къщи, които ще покажат колекциите си в Париж през следващата седмица, са „Луи Вюитон“, „Том Форд“, „Скиапарели“, „Живанши“, „Жан Пол Готие“, „Баленсиага“ и „Лоуе“.

Модният свят наблюдава с особено внимание „Диор“ и „Шанел“, след като и двете къщи назначиха нови творчески директори миналата година.

Матийо Блази пое творческото ръководство на „Шанел“ в началото на 2025 г., а Джонатан Андерсън зае същия пост в „Диор“ миналото лято.

Очаква се тази седмица двамата да продължат да утвърждават стратегиите си за марките. По подиумите се задава сериозно естетическо съперничество

Редактор: Габриела Павлова