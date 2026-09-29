Представители на САЩ и Иран са провели разговори с международните посредници в рамките на подновените усилия за прекратяване на седеммесечната война. Очаква се следващите преговори да се съсредоточат върху преработена версия на предложението, което Техеран представи миналата седмица в рамките на Общото събрание на ООН.

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Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че страната очаква да получи отговор от САЩ на последните си предложения – за прекратяване на огъня, както и на условията си за възстановяване на морското корабоплаване в Ормузкия проток.

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А междувременно Доналд Тръмп отрече да е предлагал на Иран облекчаване на санкциите в замяна на отстъпки по ядрената програма на Техеран.

Редактор: Цветина Петрова