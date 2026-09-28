Европейският съюз ще предостави 61 млн. евро хуманитарна помощ за най-уязвимите хора в Етиопия, засегнати от военни конфликти, разселване, огнища на заболявания и климатични бедствия. Решението идва на фона на опасения от подновяване на бойните действия в северната част на страната, съобщава ЕК.

“Европейският съюз е дълбоко обезпокоен от бързо влошаващата се ситуация в Северна Етиопия и нейното въздействие върху населението, включително съобщенията за военна дейност в множество населени места, както и превземането на летищата Мекеле, Аксум и Шире в Тиграй от силите на Народно-освободителния фронт на Тиграй. През последните седмици ЕС следи с безпокойство няколкото удара с дронове, извършени от Етиопските национални отбранителни сили”, заявяват от Съюза и призовават за незабавна деескалация на напрежението, защита на цивилното население и безпрепятствен хуманитарен достъп.

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Средствата ще бъдат насочени към спешна хранителна помощ, здравеопазване, достъп до вода и санитарни услуги, подслон, основни домакински принадлежности и защита на населението. Ще бъде оказана подкрепа и за образованието в извънредни ситуации, както и за бърза реакция при нови кризи. Особено внимание ще бъде отделено на наскоро разселените хора, бежанците и общностите, които ги приемат.

„Хората в Етиопия вече платиха твърде висока цена заради конфликтите, разселването и глада. Сега, когато напрежението отново нараства на север, цивилните не трябва да плащат още веднъж“, заяви еврокомисарят по готовността и управлението на кризи Хаджа Лахбиб. Тя призова за спешно прекратяване на насилието и защита на цивилните и хуманитарните работници.

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Етиопия продължава да се сблъсква с множество хуманитарни кризи, породени от конфликтите, климатични бедствия, включително и Ел Ниньо, и периодични огнища на заболявания. Страната е домакин и на над един милион бежанци от съседни държави, като конфликтите в Судан и Южен Судан водят до нови внезапни потоци от разселени хора.

Това е първата хуманитарна помощ, която ЕС отпуска на Етиопия през 2026 г. Средствата са част от по-широк пакет от близо 710 млн. евро за подкрепа на разселени хора в Африка и за населението, засегнато от кризи по света, обявен от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Редактор: Ралица Атанасова