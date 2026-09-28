Развиващият се климатичен феномен "Ел Ниньо" вече е най-силният, регистриран досега. Това твърдят учените, които следят температурите на Тихия океан. Дневните градуси на морската повърхност в ключов район от централната и източната част на Тихия океан били с 3,05°C над средните на 19 септември, надхвърляйки предишния рекорд от 3,02°C, поставен по време на много силния "Ел Ниньо" през 2015 г.

Някои от по-дългосрочните показатели за феномена все още не са достигнали рекордни нива, но се очаква това да се промени, тъй като пикът на явлението се очаква по-късно тази година. "Ел Ниньо" може да предизвика значителни промени в метеорологичните условия по целия свят, като британската метеорологична служба посочва, че много от очакваните последици вече се усещат.

Екстремните горещини, причинени от тазгодишния „супер Ел Ниньо“, могат да доведат до още 451 000 смъртни случая по света през шестте месеца до февруари 2027 г. Това прогнозират изследователи от Climate Impact Lab към Чикагския университет. Броят на дните с екстремно високи температури вероятно ще се увеличи с 44% спрямо нормалните години, посочват те в свой доклад.

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Страните, които вероятно ще понесат най-голям брой нови смъртни случаи между септември 2026 г. и февруари 2027 г., свързани с горещините, са Нигерия - 31 400 души, следвана от Индонезия - 19 300, и Судан - 17 600. Горещините в района на Сахел в Африка, включително Нигер и Чад, както и Нигерия и Судан, вероятно ще причинят още 66 800 смъртни случая през шестмесечния период. Изследователите прогнозират, че Филипините, Виетнам, Тайланд и Камбоджа ще регистрират общо още 19 400 смъртни случая.

Броят на допълнителните смъртни случаи може да нарасне още повече, ако "Ел Ниньо" продължи и през 2027 г. Особено уязвими през летните месеци ще бъдат ключови райони на Северното полукълбо, включително Индия и Пакистан.

Climate Impact Lab определя тазгодишния "Ел Ниньо" като „пощенска картичка от бъдещето“, тъй като температурите, които той носи, вероятно ще станат нормални само след няколко десетилетия. Организацията посочва, че трябва да се предприемат спешни мерки и те трябва да бъдат насочени към регионите с най-висок приоритет, за да се ограничи смъртността, свързана с горещините, през следващите месеци.

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„Този доклад позволява на лицата, вземащи решения, да видят точно къде могат да бъдат предприети спешни действия още сега, за да бъдат спасени десетки хиляди животи през следващите месеци“, заяви Майкъл Грийнстоун, който е икономист от Чикагския университет и съосновател на Climate Impact Lab.

Какво е "Ел Ниньо" и как се измерва?

Ел Ниньо е естествено възникващ природен феномен, който се случва приблизително на всеки две до седем години и обикновено продължава около година.

Пасатите (постоянните ветрове), които обикновено духат от изток на запад през Тихия океан, могат да отслабнат или дори да обърнат посоката си, позволявайки на топлата вода да се разпространи на изток. След това топлината се освобождава от океана в атмосферата, което може да повиши глобалните температури и да предизвика промени в климатичните модели по целия свят.

Метеоролозите проследяват развитието на "Ел Ниньо", като наблюдават температурите в ключов регион на Тихия океан. Когато те се задържат трайно с 0,5°C над нормата, се обявява настъпването на феномена.

Климатичният феномен „Ел Ниньо“ официално е започнал да действа

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Съществуват обаче различни начини за измерване на силата на "Ел Ниньо". Рекордите, които бяха подобрени сега, се отнасят до ежедневните измервания на температурата на морската повърхност в сравнение с дългосрочната историческа средна стойност. Това се нарича Океански индекс на Ниньо (ONI).

Много учени - включително метеоролози в САЩ и Австралия, разглеждат и алтернативен измерител, известен като Относителен океански индекс на Ниньо (RONI) . Той измерва колко топъл е ключовият регион на "Ел Ниньо" спрямо останалата част от тропическите океани, което означава, че взема предвид фоновото затопляне, причинено от климатичните промени.

Според индекса RONI настоящият "Ел Ниньо" все още не е рекорден, но е вероятно през следващите седмици да достигне нови висоти.

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Ръководителят на отдела за дългосрочни прогнози в британската Метеорологична служба професор Адам Скайф посочва: „От месеци сигнализираме, че развиващият се "Ел Ниньо" ще бъде безпрецедентно събитие. Фактът, че той вече е надминал предишните рекорди - при положение, че остават няколко седмици до неговия пик по-късно тази година, показва колосалния мащаб на този феномен“.

Въздействията на "Ел Ниньо" вече се усещат в световен мащаб

Всяко явление "Ел Ниньо" е различно и затова въздействието му върху глобалните метеорологични модели не е гарантирано. Освен това безпрецедентната сила на сегашния климатичен феномен не означава непременно, че той ще има безпрецедентно въздействие върху времето.

Професор Скайф обясни: „Учените все още оценяват дали въздействията ще бъдат пропорционални на неговия мащаб, но вече наблюдаваме очакваните ефекти по целия свят“.

"Ел Ниньо" увеличава вероятността от бури и наводнения в някои региони, а в други - от суши и горски пожари. Годините с явлението обикновено се характеризират с валежи под средните за сезона по време на мусона в Индия, което вече се отразява в данните за тази година. Статистиката на Индийския метеорологичен департамент показва, че до 22 септември югозападният мусон е донесъл с 15% по-малко валежи от нормалното.

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Друг типичен ефект на "Ел Ниньо" е намалената ураганна активност в Атлантическия океан поради промени във въздушните течения във високите слоеве на атмосферата.

Досега през 2026 г. не е имало нито един ураган в Атлантическия океан, което поставя нов рекорд за най-късната дата, до която не се е формирала подобна стихия, откакто започва сателитното им наблюдение.

Други възможни ефекти, някои от които вече се усещат, включват повишен риск от наводнения в крайбрежните райони на Еквадор, Перу и южната част на САЩ, както и увеличена опасност от суши и горски пожари в Бразилия, Австралия и Индонезия. Тези метеорологични въздействия могат да имат значителни вторични последици за добивите от земеделските култури, продоволствената сигурност и икономиките по целия свят.

Ще повлияе ли "Ел Ниньо" на времето във Великобритания?

Великобритания се намира на хиляди километри от тропическия Тихи океан и затова въздействието на "Ел Ниньо" там обикновено е по-слабо изразено и по-трудно за прогнозиране в сравнение с други региони. Въпреки това явлението увеличава вероятността за влажно и бурно време в Северозападна Европа през късната есен и началото на зимата.

Прогноза, публикувана от британската Метеорологична служба тази есен, посочва, че вече има „сигнали за увеличаване на валежите и бурното време през есента във Великобритания“, особено през ноември и декември. Зимата на 2015-2016 г., която съвпадна с много силно "Ел Ниньо", донесе поредица от мощни бури, предизвикали това, което експертите по онова време определиха като най-екстремните наводнения, регистрирани до този момент.

Освен с бурно време, "Ел Ниньо" може да бъде свързан и със студени периоди във Великобритания в края на зимата, но тази връзка не е силна, а данните от минали години са противоречиви. Така нареченото „Голямо замръзване“ през зимата на 2009-2010 г., която е била най-студената от три десетилетия, съвпада с "Ел Ниньо".

Въпреки това зимата на 2006-2007 г. също е била година с климатичен феномен, но тогава времето е било необичайно топло за сезона. С наближаването на вероятния пик на това безпрецедентно "Ел Ниньо" към края на 2026 г. учените ще продължат да следят развитието му - както и влиянието му върху времето по целия свят.

Редактор: Станимира Шикова