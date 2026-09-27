В предаването „Близо до спорта” по NOVA NEWS ви срещаме със семейство Андрееви. За тях спортът е не просто професия или хоби, а част от семейния живот. От години те развиват леката атлетика, по-специално дисциплината хвърляния, в Балчик. Техните деца вече са сред най-силните български състезатели.

„Първоначално направихме едно малко съоръжение за тренировки, а след това нашите успеха започнаха да растат. Започнахме да ходим на световни първенства, направихме и няколко рекорда”, разказа треньорът по лека атлетика Андриан Андреев.

Медалите са най-видимата част от историята на семейство Андрееви. Зад тях обаче стоят стотици тренировки, пътувания, разочарования, нови опити и постоянство, без което нито един шампион не стига далеч.

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В Балчик те са изградили място, на което следващите поколения могат да опитат хвърлянето на чук и диск. Може би най-големият им успех не се измерва само в сантиметри, метри и медали, а в това, че са успели да превърнат спорта в своя семейна кауза.

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Редактор: Ивайла Маринова