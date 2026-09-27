На 21 септември отбелязахме Световния ден за информираност за Алцхаймер. Защо е важно патологичните промени в мозъка да бъдат открити възможно най-рано и как можем да намалим риска от деменция? Темата коментира неврологът от "Александровска" болница проф. д-р Шима Мехрабиан в предаването "Пулс" по NOVA NEWS.

Според проф. Мехрабиан през последните години медицината разполага с повече възможности за ранно установяване на когнитивни нарушения и невродегенеративни заболявания. Сред тях са подробните невропсихологични и невроизобразяващите изследвания, както и изследването на биомаркери.

Ранното установяване на промените дава възможност за по-навременно започване на лечение, както и за предприемане на мерки за профилактика. По думите ѝ все повече хора с рискови фактори търсят изследване на когнитивните си способности още преди появата на изразени симптоми.

Редовното изпотяване може да помогне за запазването на здравето на мозъка с години

Неврологът обърна внимание на съдовите рискови фактори, които не се появават на 60-70 години, а още около 40-годишна възраст. Причината е, че патологичните промени в мозъка могат да започнат години преди да се проявят с видими симптоми. Контролът на съдовите рискови фактори, редовната физическа активност, активният социален живот и умствената активност са сред факторите, върху които човек може да въздейства.

Според проф. Мехрабиан научните данни показват, че чрез промяна на модифицируемите рискови фактори е възможно значително да се намали рискът от развитие на деменция. Тя посочи, че ранното разпознаване на промените и проследяването на рисковите фактори са важна част от грижата за мозъчното здраве.

Редактор: Ивайла Маринова