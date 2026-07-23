Редовната физическа активност отдавна се препоръчва за поддържане на здравето на сърцето, мускулите и костите. Все повече научни доказателства обаче показват, че тя може да предпазва и един от най-важните органи в човешкото тяло - мозъка.

Учени от Университета на Виктория са анализирали резултатите от съществуващи изследвания и са установили, че физическите упражнения могат да подобрят естествената система за „почистване“ на мозъка, която по време на сън отстранява вредните отпадъчни вещества. Резултатите са публикувани в научното списание Trends in Neurosciences.

С напредването на възрастта рискът от деменция нараства. Заболявания като болестта на Алцхаймер постепенно увреждат паметта, мисленето и способността за самостоятелен живот. Според учените една от причините е постепенното натрупване на отпадъчни белтъци в мозъка, които нарушават нормалната работа на нервните клетки. Затова подобряването на способността на мозъка да се освобождава от тези вещества е сред основните цели на съвременните медицински изследвания.

Проучване: Упражненията за мозъка могат да намалят риска от деменция

В центъра на анализа е т.нар. глимфатична система - мрежа, която придвижва течности през мозъка и извежда ненужните вещества. Тя работи най-активно по време на дълбок сън, когато мозъкът отстранява голяма част от натрупаните през деня отпадъци. Лошото качество на съня може да отслаби този процес и да позволи на вредните вещества да се задържат в мозъчната тъкан.

Д-р Джеймс Броуч е анализирал данни от проучвания върху животни и хора, за да установи дали физическата активност влияе върху тази система. Макар механизмът все още да не е напълно изяснен, резултатите сочат, че упражненията създават условия, които подобряват работата на глимфатичната система.

Физическата активност понижава кръвното налягане, подобрява състоянието на кръвоносните съдове, намалява възпаленията, стимулира активността на мозъчните клетки и допринася за по-качествен сън. Освен това намалява нивата на норадреналин - хормон, свързан със стресовата реакция на организма. В съвкупност тези ефекти изглежда подпомагат по-ефективното пречистване на мозъка по време на сън.

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Данните показват, че поддържането на активен начин на живот през годините може да намали риска от влошаване на мозъчната функция, като подпомага естествените защитни механизми на организма. Най-големи ползи вероятно носи изграждането на здравословни навици още в ранна зряла възраст.

Все още остават редица въпроси. Предстои да бъде изяснено какво количество физическа активност е най-полезно, дали аеробните упражнения или силовите тренировки имат по-голям ефект и дали хората с вече развита деменция могат да извлекат същите ползи. По тези въпроси вече се провеждат клинични проучвания.

Въпреки това резултатите потвърждават препоръките на здравните организации - редовното движение, качественият сън и балансираното хранене остават сред най-ефективните начини за поддържане на добро здраве на мозъка и забавяне на процесите на стареене.

Редактор: Ивета Костадинова