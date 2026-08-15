"Смятам, че Варна трябваше да бъде домакин на „Евровизия 2027“, но изборът на Бургас също дава огромна възможност за популяризиране на българското Черноморие". Това заяви министърът на туризма Илин Димитров в ефира на „Събуди се“.

„Изненадах се, че Бургас спечели“, каза Димитров и уточни, че не е участвал в избора на града домакин.

По думите му обаче решението трябва да бъде използвано максимално добре за развитието на туризма у нас. „От самото начало се надявах да е Варна, но в момента имаме възможност да покажем Черноморието на целия свят. Това ще бъде най-доброто начало на туристическия сезон“, посочи министърът.

Той отбеляза, че регионът около Бургас разполага с голяма леглова база, включително множество четири- и петзвездни хотели. Основен проблем според него може да се окаже транспортната свързаност. „Ще има проблеми с транспорта, затова сме започнали вече преговори и проекти“, каза Димитров.

Министерството на туризма подготвя и широка програма от събития в страната. Очаква се да бъдат организирани над 100 активности, свързани с популяризирането на България. „Най-важното е да покажем България в най-добрата ни светлина и да отправим позитивни послания“, заяви министърът.

Той даде пример с Виена, където около провеждането на „Евровизия“ са били генерирани над 370 000 позитивни послания за града и региона. По думите му организаторите са отчели като грешка прекаленото съсредоточаване на събитията само във Виена. „Ние ще се поучим от тази грешка и ще организираме събития и в Пловдив, Варна, София и Бургас“, обясни Димитров.

Очаква се концепцията за домакинството на Бургас да стане ясна в понеделник.

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Министърът коментира и опасенията за рязко вдигане на цените заради очаквания наплив от туристи. „При наличието на стотици хиляди легла и огромни възможности някои хора се опитват да спечелят от спекула, но уверявам, че цените ще са добри. Ние имаме изключително широк избор за настаняване“, каза той.

По думите му вече се работи активно по транспортната и въздушната свързаност. Министерството води разговори с големи авиокомпании, които пускат нови линии, с цел те да бъдат запазени и след „Евровизия“.

Илин Димитров коментира и настоящия туристически сезон, който по думите му е започнал по-слабо. „Тази година туристическият сезон не е много силен и то е, защото колегите от Министерството на туризма не са си свършили работата миналата година. В туризма се работи една година напред. Сега ние работим усилено за следващия сезон“, заяви той.

По данни на Евростат туристическият сезон в България е започнал със слаби показатели. За юли данните са сходни с тези от миналата година. „Не можем да говорим за голям спад, но ние работим активно, за да поправим грешките на предишните управления. Имаме нужда от повече авиосвързаност и добра реклама“, каза министърът.

Министърът коментира и предстоящия регистър на атракционите. Наредбата в момента е публикувана за обществено обсъждане, а след окончателното ѝ приемане всеки потребител ще може да провери дали даден атракцион разполага с необходимите документи.

Димитров обаче подчерта, че регулацията сама по себе си не може да замени личната отговорност на водачите. „Не съм убеден, че това може да компенсира поведението на водачи на атракциони – това вече е въпрос на лична отговорност“, каза той.

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Министърът увери, че законовият срок ще бъде спазен и наредбата ще бъде публикувана до края на месеца.

Предвижда се и създаването на туристическа обсерватория, която да започне работа през следващия месец. Целта е да се анализира качеството на туристическия продукт, като внимание ще бъде отделено и на висшето образование и подготовката на кадри за сектора.

Целия разговор гледайте във видеото.