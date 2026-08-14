Пътят Русе - Разград е затворен заради катастрофа, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Според първоначалната информация инцидентът е станал в района на моста край село Писанец, съобщи кореспондентът на БТА в Русе Андрей Кючуков.

Екип на "Пътна полиция" регулира движението на място. За леките автомобили е осигурен обход през село Писанец. Тежкотоварните моторни превозни средства изчакват на място, допълниха от АПИ.

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Подробностите за произшествието и причините довели до него предстои да бъдат уточнени.

Редактор: Цветина Петрова