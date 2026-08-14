Предложенията за реформи, касаещи Центъра за асистирана репродукция притесниха много пациентски организации. Те не са съгласни с предложението Центърът да стане част от Националната здравно-осигурителна каса.

Председателят на УС на Фондация „Искам бебе“ адвокат Мария Янева каза в ефира на NOVA NEWS, че Центърът вече е бил част от НЗОК през 2013 г. и се е видяло, че системата не работи по този начин по ред причини.

„Една от основните причини е, че Здравната каса има лимити. Там са парите на здравноосигурените лица. Докато Центърът за асистирана репродукция е фонд, който директно се финансира от държавния бюджет и изпълнява демографска политика. Тук идеята е да се подпомогнат семейства, независимо от това дали са здравноосигурени или не, в най-голямата им битка и желание да имат свое дете. Имаме 22 млн. бюджет, като с постановление на МС от 2017 г. се взе решение, че извън тези 22 млн., всяка една заповед, която трябва да бъде финансово обезпечена (тоест всеки един пациент), ще получи нужното му финансиране“, обясни Янева.

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По думите ѝ проблемът е, че няма как тези пациенти да влязат в една клинична пътека, защото стерилитетът се лекува по различен начин. Едва в един напреднал етап от инвитро процедурата, лекарят трябва да прецени коя от асистираните технологии ще приложи при съответния пациент, посочи Янева.

„Има още нещо много съществено, за което не се говори. Всяка една нужда извън клиничната пътека трябва да бъде заплащана от пациента. Докато, когато говорим за финансиране от Центъра за асистирана репродукция, има изрична забрана лечебното заведение, което сключва договора с фонда, извън финансирането си да иска пари от пациентите”, подчерта адвокатът.

Тя каза още, че алгоритъмът на НЗОК не предполага бързо финансиране на тези пациенти. През 2013 г. се е налагало пациенти да чакат повече от 6 месеца или година, а през фонда в рамките на един месец може да бъде получена финансовата помощ и да започне лечение, посочи още Янева.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова