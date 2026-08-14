Изчезва ли един от най-старите поминъци по Черноморието? Рибарството е давало препитание на поколения наред, но днес все по-малко млади хора избират този занаят.

„Преди се ходеше много на Ропотамо. Там имаше рибарско селище. Събирахме се от целия район – Бургас, Сарафово, Приморско, Несебър, Поморие. Имаше морски клубове, където се обучавахме да гребем, да връзваме морски възли и да плуваме”, разказва поморийският рибар Янко Подромов.

Сред символите на стария занаят са аламаните – традиционни лодки, с които рибарите излизали нощем на групи.

Янко познава морето от десетилетия, но казва, че днес вече не е същото. Променят се и самите видове риби, които достигат до българските брегове. „Водата е топла, а рибата отива на хладно. В момента има малки паламудчета. Всяка година става все по-трудно. Не можеш да храниш семейство само с този занаят. Трябва да работиш и някъде другаде”, казва рибарят. И допълва, че у нас вече се срещат риби, които идват от Средиземно море.

По думите на Подромов в други европейски държави рибарите получават подкрепа, която у нас липсва. Казва, че в Италия и Гърция колегите му получавали безакцизно гориво.

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