Снимка: БТА
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До 6 септември трябва да бъде ясен списъкът с избирателните секции в страната, както и броят на избирателите в тях
Централната избирателна комисия прие хронограмата за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври тази година.
До 6 септември трябва да бъде ясен списъкът с избирателните секции в страната, както и броят на избирателите в тях. Три дни по-късно изтича срокът за заявление от партиите и коалициите за регистрация за участие в изборите.
До 17 часа на 22 септември - партиите, коалициите и инициативните комитети могат да направят предложение до ЦИК за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент. А до 23 септември ЦИК определя чрез жребий поредните номера в бюлетината.
Предизборната кампания се открива от 00:00 часа на 25 септември. Тя приключва 24 часа преди изборния ден. В срок до три дни след изборния ден ЦИК обявява и окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент.
По-рано днес ЦИК обяви процедура за възлагане на обществена поръчка за изготвяне на аудио и аудио-визуални произведения (клипове) и други материали за провеждане на разяснителната кампания за вота наесен.
През юли парламентът опреди датата 25 октомври за избори за президент и вицепрезидент на Република България. Решението беше обнародвано и в Държавен вестник.Редактор: Ивета Костадинова
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