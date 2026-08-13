Европейската прокуратура е внесла обвинителен акт срещу собственик на лозе в България за предполагаем опит да получи неправомерно над 348 хил. евро европейско финансиране. Схемата била разкрита, преди парите да бъдат изплатени.

Случаят е свързан с проект, подаден през ноември 2023 г. по интервенцията „Преструктуриране и конверсия на лозя“, финансирана от Европейския фонд за гарантиране на земеделието. Кандидатът поискал средства за нови лозови насаждения, възстановяване на подпорни конструкции и изграждане на система за капково напояване в района на Ямбол.

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Според обвинението при кандидатстването мъжът посочил, че за лозарските години 2020, 2021 и 2022 са били подадени необходимите декларации за реколтата. Проверката обаче установила, че за 2020 г. пред компетентния национален орган не е била декларирана продукция от винено грозде.

От Европейската прокуратура смятат, че невярната информация е била използвана с цел получаването на 348 231,64 евро от европейските фондове. Опитът е бил установен навреме и поисканото финансиране не е изплатено, поради което не е нанесена финансова щета на бюджета на ЕС.

При осъдителна присъда обвиняемият може да получи до шест години затвор и глоба до 5000 евро. От Европрокуратурата напомнят, че обвиняемият се счита за невинен до доказване на противното с влязла в сила присъда.

Редактор: Цветина Петкова