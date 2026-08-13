Семейството на 20-годишен мъж дари органите му, след като той изпаднал в мозъчна смърт. С това беше даден шанс за живот на трима души, съобщават от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

Донорската ситуация е реализирана в УМБАЛ Свети Георги - Пловдив ЕАД. Координатор по донорството е д-р Емил Митковски.

Снимка: ВМА

Четирима души получиха шанс за нов живот след донорска ситуация в София

Във Военномедицинска академия - ВМА беше извършена изключително сложна комбинирана трансплантация. В рамките на една оперативна интервенция на 20-годишен мъж бяха присадени два органа – черен дроб и бъбрек, което се случва за първи път в България.

Снимка: ВМА

Подобни операции са сред най-сложните постижения на съвременната трансплантационна медицина и изискват изключителна хирургична експертиза, мултидисциплинарен подход и прецизна координация между медицинските екипи.

Снимка: ВМА

Сърцето на донора пък е трансплантирано на 41-годишен мъж в Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина“ в София.

Другият бъбрек пък е трансплантиран на 22-годишен мъж в УМБАЛ "Александровска".

Министерство на здравеопазването и Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ изразяват своята най-дълбока признателност и се прекланят пред близките на починалия млад мъж. Също така изказват благодарности на екипите, които стоят зад трансплантациите.

Редактор: Цветина Петрова