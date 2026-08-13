Продължава битката с пожара край ямболското село Камен връх. През изминалата нощ дежурни екипи са следили за тлеещи огнища, а днес действията на терен продължават.

Пожарът е обхванал площ от около 1600 декара, от които приблизително 1500 са горски фонд. Два от фронтовете са овладени, по третия, който е в посока селата Поляна и Денница, се работи с тежка техника за изграждане на просеки. На място са шест противопожарни автомобила и екипи от Ямбол, Бургас и Сливен.

Тъй като се очаква да има силен вятър, пожарът все още не може да бъде обявен за напълно овладян.

Частично е локализиран пожарът в Ямболско, активираха BG-ALERT, хеликоптер се включи в гасенето (СНИМКИ)

„До селото пожарът не успя да достигне. Спряхме го на около километър от населеното място. Реакцията ни беше бърза. С добра координация между всички институции успяхме да овладеем ситуацията”, заяви директорът на РДПБЗН комисар Иван Динев.

В гасителните действия вчера се включиха десет противопожарни екипа, а хеликоптер многократно извърши облитане на района. Беше създадена и готовност за евакуация на жителите на село Камен връх. Областният управител на Ямбол Георги Чалъков задейства системата BG-ALERT, а кметът на община Болярово Христо Христов обяви бедствено положение.

Към момента няма опасност за населени места в района. В гасителните действия е ангажирана и тежка техника на „Мини Марица-изток“.

„Надяваме се в рамките на днешния ден пожарът да бъде изцяло локализиран и потушен“, посочи областният управител Георги Чалъков.

По първоначални данни огънят е тръгнал вследствие на авария на земеделска техника. Областният управител призова земеделските производители да внимават за стриктно спазване на противопожарните правила.

Редактор: Ина Григорова