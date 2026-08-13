Изключително голяма е опасността от възникване на пожари в Гърция в четвъртък. В някои райони на страната е издадено предупреждение от пета степен. Застрашени са областите Атика, Стереа Елада, полуостров Пелопонес и островите в западната част на Егейско море.

Министърът на климатичната криза и гражданска защита Евангелос Турнас отправи призив към гражданите да бъдат особено внимателни и да не предприемат действия, които биха довели до възникване на пожар.

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По думите му страната навлиза в период на неблагоприятни атмосферни условия с бурни ветрове. "Проява дори на най-малката небрежност при такива условия може да предизвика пожар и бързо да се създаде изключително трудна ситуация", посочи Турнас.

Според местни медии от началото на годината са били наложени общо 692 глоби на обща стойност 1 071 205 евро за нарушаване на противопожарните изисквания. За причиняване на пожар за били задържани 281 души, от които 252-ма за действия поради небрежност, а 29-има – за умишлен палеж.

Редактор: Цветина Петрова