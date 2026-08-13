Поредният случай на насилие върху дете. Петгодишно момче от Новачене се бори за живота си след побой , за който е задържан и обвинен бащата. Има информация, че за изминалите два месеца детето за втори път попада в болница след насилие.

В ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS клиничният социален работник Александър Миланов постави въпроса дали социални работници са знаели за този случай. Според него, когато има опасност за дете, трябва да реагират всички и незабавно да бъде подаден сигнал.

По думите му случаят с насилието върху това дете не е единичен и е ясно, че се е знаело за случващото се. Миланов изказа следната хипотеза: „Тъй като става дума за дете от малцинствен произход, най-вероятно обществото и институциите са подценили този въпрос, защото това са семейни проблеми и специалистите трудно можем да се намесим в тези общности. Социалните служби не се чувстват достатъчно защитени, когато трябва да работят в такива общности”.

Миланов обясни, че след жестокия побой следва социалните служби да предприемат действия по извеждане на детето от семейството и настаняването му близка до семейната среда, а именно - при роднини. Според него би било парадоксално, ако другите деца от семейството бъдат настанени при близки, които са знаели за насилието и не са реагирали. Експертът каза, че ако не се намерят роднини, които да се погрижат за детето, то трябва да бъде настанено при професионални приемни родители. В краен случай всички деца от семейството може да бъдат приети в център от семеен тип.

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Редактор: Цветина Петрова