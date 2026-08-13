71-годишният собственик на самоделния мотоделтапланер, който се разби между Равда и Несебър, е в критично състояние с опасност за живота. При падането на машината животът си изгуби спътникът му - 56-годишен мъж.

Към момента мотоделтапланерът още се намира във водата. Предстоят действия по неговото вадене. До момента информацията показва, че въздухоплавателното средство е любителско, ръждясало и нерегистрирано, а пилотът няма лиценз. След като мотоделтапланерът бъде изваден от водата, експертизи трябва да потвърдят или отхвърлят тези твърдения.

Двама мъже паднаха от мотоделтапланер край Несебър, единият загина, другият е в тежко състояние (СНИМКИ)

„Вече имаме категорично потвърждение, че водачът няма удостоверение за летателна правоспособност. Това предполага с делото да се ангажира и Националната следствена служба“. Това заяви в „Здравей, България” ръководителят на Окръжната прокуратура в Бургас Георги Чинев.

Собственикът на училище за обучение на любители пилоти Гичо Ковачев заяви, че от над десет години подава сигнали за опасните полети, последният - преди около десет дни. Тогава Ковачев видял летателния апарат да кръжи ниско над покривите на Несебър.

„Това ме притесни и се обадих в Центъра за полетна информация, откъдето казаха, че ще съобщят на ГВА. След това позвъних и на телефон 112“, разказа мъжът. По думите му още на следващия ден собственикът на мотоделтапланера го открил, тъй като вече бил разбрал кой е подал сигнала срещу него.

Ковачев е категоричен, че човекът, управлявал машината, не може да бъде определян като пилот. „Той няма летателна правоспособност. Освен че се придобива, тя трябва и да се поддържа - на всеки две години пилотът полага изпит, а всяка година преминава медицински преглед“, изтъкна Ковачев.

По думите му използваното съоръжение не отговаря на определението за мотоделтапланер. „За мен това е самостоятелно построен въздушен сал, който излита от вода и каца на вода“, каза още инструкторът.

Според експерта срещу заплащане са извършвани полети с пътници, като подобни практики не са единичен случай. И припомни, че според Закона за гражданското въздухоплаване подобни полети може да се извършват единствено от лицензирани оператори със съответните разрешителни, квалифицирани пилоти и сертифицирани летателни средства.

Според неофициална информация, за 10 минути полет туристите в Несебър се плащали по 50 евро, въпреки че 71 годишният собственик не е имал лиценз за управление.

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