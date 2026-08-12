Какво означават за потребителите новите правила за опаковките и отпадъците от тях, които влизат в сила още днес? Мерките са част от регламент на Европейския съюз и ще се прилагат директно във всички държави членки. Целта е опаковките да се рециклират по-лесно и бързо.

В основата на регламента е премахването на PFAS веществата от опаковките над определен лимит. Това са така наречените „вечни химикали“, които не се разграждат в околната среда. Според експертите веществото се е прилагало, например, в хартията за опаковане на бърза храна. Функцията му е да задържи мазнината и да предпази клиентите от изцапване.

В дългосрочен план регламентът на Европейската комисия цели пластмасата в опаковките да намалее с около 15 процента. Това ще се случи с постепенното изваждане от употреба на опаковки като пластмасовото фолио за единично опаковане на плодове и зеленчуци, както и на кутиите, в които се поставят необработените продукти до килограм и половина. Няма да се допускат и пластмасови опаковки за подправки и кафе.

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NOVA направи проверка в заведение за бургери. „Ние опаковаме с рециклируема хартия, която е със сертификат от производител. Работим по този начин още когато отворихме обекта”, каза собственикът Иво Петров.

Качеството обаче струва и пари. „Материалите, които използваме, са значително по-скъпи от тези, които се предлагаха досега на пазара“, подчерта бизнесменът.

За разлика от заведението на Иво, на други места е възможно да попаднете на опаковка с PFAS вещества. „Това е хартията, с която се увива дюнерът. Тя само изглежда като хартия, но от едната си страна има един тънък слой пластмаса, който всъщност предпазва от това мазнината от храната да ни изцапа“, обясни Богомил Николов от „Активни потребители”.

Той е категоричен, че метериалът е тежък химикал, който нанася вреди на човечеството. Затова Еврокомисията въвежда лимит на тези вещества в опаковките.

„По новия регламент се изключва възможността тези вещества да се добавят умишлено като елемент от производството“, каза Антон Пейчев от Асоциация на специалистите по управление на околната среда.

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От Министерството на околната среда и водите обясниха за NOVA, че регламентът цели да се повиши използването на рециклирани материали при производството на нови опаковки и насърчаване на повторната употреба. Въвеждат се и правила за обозначаване на състава на опаковките. „Тези маркировки ще бъдат задължителни, те ще бъдат с цветни пиктограми – с картинка, със символ, с цвят, които да подсказват какъв е материалът, от който е направена опаковката“, добави Пейчев.

Предвижда се и замяната на съдовете за еднократна употреба с такива за многократна. Възможно е на места да се въведе депозит от 2 евро за метални прибори, като при връщането им на заведението, клиентът ще получи парите си обратно.