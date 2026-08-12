Делът на работещите жени в България надхвърля средното равнище за Европейския съюз, но разликите в заплащането и пенсиите между двата пола остават значителни. Това показва Докладът за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2025 г., одобрен от правителството.

През миналата година 73,2% от жените на възраст между 20 и 64 години в България са били заети. За сравнение средният показател за ЕС е 71,4%.

„Числата на седмицата“: Жените у нас печелят с 12% по-малко от мъжете

Заетостта сред мъжете у нас обаче остава по-висока – 80,6% във възрастовата група от 20 до 64 години. Така разликата между двата пола в България е 7,4 процентни пункта. Тя е по-малка от средната за Европейския съюз, където достига 9,6 процентни пункта.

Съществено неравенство продължава да има при пенсиите за осигурителен стаж и възраст. Средният им размер при мъжете е 1101,97 лв., докато при жените е 809,54 лв. Разликата достига 36,1%, макар да се свива спрямо предходната година, когато е била 37,4%.

Жените обаче получават пенсия значително по-дълго. Средната продължителност при тях е 26,5 години – с близо седем години повече в сравнение с мъжете.

Разлика между половете се наблюдава и при осигурителния доход. През 2025 г. средният за страната е достигнал 1854,22 лв., или с близо 200 лв. повече спрямо 2024 г.

Евростат: България е сред държавите в ЕС с най-висок дял на работещи в риск от бедност

При мъжете средният осигурителен доход е бил 1901,58 лв., което е с 5,4% повече от този при жените.

Неравенството остава видимо и при заплащането на труда. Последните налични предварителни данни на Националния статистически институт са за 2024 г. и показват, че разликата в заплащането между половете е 11,5% в полза на мъжете.

Все пак показателят се подобрява - спрямо 2023 г. разликата в заплащането е намаляла с 1,6 процентни пункта.

Редактор: Цветина Петкова