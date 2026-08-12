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РЗИ-Бургас е установило завишени норми на ешерихия коли и ентерококи
РЗИ-Бургас издаде заповед, с която от днес плаж „Изток” на Свети Влас ще бъде затворен заради замърсяване на водата. Това обявиха на общ брифинг директорът на инспекцията д-р Георги Паздеров и областният управител Дико Диков.
Причината е, че има изпускане на непречистени отпадни води от пречиствателна станция „Елените”.
Сигналите за замърсяването на крайбрежието постъпвали от известно време. Проверката е установила в пъти завишени норми на някои от изследванията.
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Самият плаж може да бъде използван, но се забранява къпането, защото водите крият риск за човешкото здраве, каза д-р Паздеров.
Първата проба е взета на 5 август, два дни по-късно – на 48-мия час, излизат резултатите. От тях се вижда, че ешерихия коли и ентерококи са над нормата. В понеделник пак са взети проби. Резултатите се потвърждават.
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Задължение на концесионера е да сложи червен флаг и предупредителни табели, обясни Паздеров.
Плажът ще бъде отворен при първите 2 добри проби, а те ще се правят 2 пъти в седмицата.
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„Този проблем е наследен и е част от проблема „ваканционно селище Елените”. Това е частна пречиствателна станция, чиято собственост продължава да не бъде изяснена на 100%. С цел изясняването и решаването на този проблем ще бъдат проведени разговори с МРРБ, МОСВ и всички останали държавни институции. Държавата трябва да се намеси решително. Капацитетът на тази пречиствателна станция не отговаря на броя туристи в района. Ще направя всичко по силите си този проблем да бъде решен веднъж за винаги. Към днешна дата предприемаме мерки за решаване на проблема до края на сезона”, каза областният управител.
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