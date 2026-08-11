Пожар избухна в района между пазарджишките села Виноградец и Карабунар, в посока Ветрен. Към момента пламъците са на значително разстояние от населените места, съобщиха за NOVA от МВР.

Огънят е обхванал сухи треви, храсти и стари лозови масиви в местността около могила. Малко по-късно един от фронтовете на пожара достигна в близост до Виноградец, но бе блокиран на входа на населеното място. Няма опасност за селото и неговите жители.

Голям пожар край петрички села, силният вятър затруднява гасенето

Снимка: БТА

На място са 7 екипа на районните служби за пожарна безопасност и защита на населението в Белово, Пазарджик, Пещера и Панагюрище. Очаква се към тях да се присъединят екипи от Пловдив, София и Ихтиман.

Снимка: БТА

В гасенето се включи и военен хеликоптер Ми-17 от авиобаза "Крумово". Огнеборците работят по ограничаването на разпространението на пламъците и пълното потушаване на пожара.

Редактор: Цветина Петкова