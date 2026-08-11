Пожар избухна в района на тополовградското село Българска поляна. Пламъците са обхванали сухи треви, но бурният вятър е разнесъл огъня и в горски масив.

В борбата със стихията участват 11 противопожарни екипа. На терен работи и тежка техника. В гасенето са включени 2 булдозера, както и военен хеликоптер AS 532 AL Cougar.

По-късно областният управител Тодор Иванов съобщи, че огънят е овладян, но пожарникарите продължават работата си. На място помагат и членовете от доброволческото формирование на Тополовград. Според пожарната огънят не застрашава близките населени места.

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Пожарът край тополовградското село Българска поляна е обхванал около 1000 декара горски територии само за два-три часа. Сред засегнатите площи има и иглолистна гора, част от която е изгоряла. На терен бяха изградени просеки, за да бъде спряно разпространението на пламъците към друг иглолистен масив.

Поради разрастването на пожара се обмисляше привличането на допълнителна помощ от въздуха и задействане на системата BG-ALERT за предупреждение на населението.

Пожарът, тръгнал от сухи треви, се е прехвърлил към широколистна гора, като са засегнати и иглолистни насаждения. В близост до периметъра се намират селата Хлябово, Дрипчево и Черепово. Няма пряка опасност за населението.