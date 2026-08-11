Дружеството „Номад кепитал груп“ ЕООД планира да придобие контрол върху „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД и „КонтурГлобал Оперейшънс България“ АД. Това става ясно от уведомление, подадено до Комисията за защита на конкуренцията.

Антимонополният регулатор вече е образувал производство, в рамките на което ще прецени дали планираната сделка може да окаже влияние върху конкуренцията на българския пазар. Според публикуваната от КЗК информация към момента „Номад кепитал груп“ не осъществява стопанска дейност.

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Компанията е поискала от Комисията да разгледа планираното придобиване и да се произнесе дали то отговаря на изискванията на Закона за защита на конкуренцията.

В рамките на процедурата заинтересовани лица и компании могат да представят пред КЗК информация или писмени становища за сделката, включително за евентуалното ѝ отражение върху конкуренцията. Окончателното решение ще бъде взето след цялостна оценка на планираното придобиване от страна на Комисията.

Редактор: Цветина Петкова