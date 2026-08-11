Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи критики към правителството за реакцията му след падането на дрон на българска територия. По думите му институциите не успели да дадат достатъчно ясна информация за инцидента и да успокоят обществото. Коментарът му дойде по време на представянето на новия областен координатор на партията в София - общинският съветник Димитър Вучев.

Борисов разкритикува разнопосочната информация за инцидента, като посочи, че публично са били лансирани различни версии - че дронът е бил изработен от шперплат, че не е носел взривно вещество, че е използван като примамка или просто е паднал в слънчогледова нива. По думите му противоречивите обяснения са създали допълнително объркване около случилото се.

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Основна тема на събитието обаче беше рокадата в столичната организация на партията. Димитър Вучев поема поста на областен координатор на ГЕРБ-София от Даниела Райчева, която досега ръководеше структурата.

Борисов постави пред новия координатор задача партията да се подготви за местните избори през следващата година и отправи критики към настоящото управление на столицата. Според него през последните три години развитието на София е в застой.

„Преди 15-20 години казахме, че създаваме ГЕРБ, за да влезем в еврозоната, Шенген, всички европейски фондове да се усвоят на 99,8%. Нашата задача е изпълнена. Направихме булевардите, метрото, заводите за битови отпадъци, кръгови. Сега най-важното е Вучев като излезе пред софиянци, да направи заявка защо искаме да управляваме ние, защото виждате - три години е пълен застой“, заяви Борисов.

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Бившият кмет на София Йорданка Фандъкова също подкрепи избора на Вучев и благодари на Даниела Райчева за досегашната ѝ работа. По думите ѝ ако ГЕРБ отново получи доверието на столичани, партията ще постави акцент върху инфраструктурните проекти и развитието на града.

Самият Вучев очерта като основна цел силно представяне на предстоящите местни избори. „Нашата задача оттук нататък е ясна, точна и категорична – максимално добри позиции след местните избори догодина: кмет на София, висок брой кметове на райони и общински съветници“, заяви той.

Димитър Вучев е общински съветник от ГЕРБ-СДС от 2019 г. В настоящия мандат оглавява Комисията по бюджет и финанси в Столичния общински съвет и участва в комисиите по инженерна инфраструктура и енергийно планиране и по транспорт и пътна безопасност.

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През годините е заемал позиции и в структури на Столичната община, сред които Надзорния съвет на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия. От 2024 г. е заместник-председател на Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд.

Редактор: Цветина Петкова