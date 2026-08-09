Инцидентът с дрона край Кардам стана повод и за остри критики към правителството и премиера от лидера на ГЕРБ. Бойко Борисов настоя управляващите да изнесат повече информация около случая.

„Ние искаме да знаем неща, които не бяха съобщени на тази пресконференция, вярно все едно ги бяха събрали от плажовете. От къде е, що е, какъв е, трето, четвърто - да успокоят хората. Ако е случаен, ако е еди какъв си. Колко пъти вече сме били лъгани последните месеци - нямаше да има самолети, има самолети”, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Продължава разследването на инцидента с дрона, който се взриви край Кардам

„Когато тези войни - и в Близкия изток, и в Украйна, са толкова ожесточени, а ние сме толкова близки, действително би трябвало да имаме сплотена политическа класа. Само че миналата седмица премиерът Радев каза, че политическите партии го коментирали от плажовете. И понеже той е свикнал 9 години така да говори, е забравил, че причината депутатите да са по плажовете се дължи на неговата партия, защото, когато неговата партия напусне парламента и излезе в отпуск, със 131 човека парламентът не може да работи”, заяви Борисов.

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Редактор: Ивета Костадинова