Новата формула за определяне на минималната работна заплата не е добра. Това заяви президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“.

„Не съм оптимист, че синдикати и работодатели ще успеят да постигнат консенсус, който да доведе до минимално възнаграждение от и над 672 евро", поясни той.

Манолов уточни, че лично не е участвал в провежданите преговори и не е следил в детайли обсъжданията, но според него в публичните коментари на политиците са допуснати „концептуални неточности“.

По думите му досега държавата и правителството са имали правомощието еднолично да определят размера на минималната работна заплата, докато синдикатите са участвали основно като консултативна страна.

При новия модел се предвижда синдикатите и работодателите първо да се опитат да постигнат договореност за размера на минималното възнаграждение. Ако не бъде постигнато съгласие, решението ще остане в ръцете на правителството, което ще трябва да определи размера в рамките на предвидения диапазон.

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Манолов определи методиката, избрана от Министерството на труда и социалната политика, като неподходяща. Една от основните му критики е свързана с включването на производителността на труда като фактор при определянето на минималната работна заплата.

„Много се съпротивлявах на това вътре да пише производителността на труда“, каза Манолов.

Според него трудът има ограничен дял в крайния резултат от производствения процес и не би трябвало върху работниците да се прехвърля отговорността за всички проблеми и неудачи в производството.

По думите му би имало основание производителността на труда да бъде част от подобна формула, ако работниците участват и в разпределението на печалбата.

Манолов беше скептичен и по отношение на възможността синдикатите и работодателите да постигнат съгласие минималната работна заплата да достигне или надхвърли 672 евро.

„На теория е възможно, но на теория има много неща, които са възможни. Пък на практика се получава нещо съвсем различно. Никак не съм оптимист“, заяви президентът на КТ „Подкрепа“.

Той коментира и начина, по който според него в миналото е било постигнато съгласие между социалните партньори по темата.

„Така нареченото съгласие беше постигнато с пистолет, опрян в слепоочието на синдикатите“, каза Манолов.

Манолов коментира и мерките, свързани с високите цени на горивата. Според него България е с относително ниски нива на акцизите и евентуални промени в тази посока могат да доведат до допълнителни проблеми.

Той постави въпрос и за необходимостта от подобни мерки на фона на движението на цените на пропан-бутана.

„Цената на пропан-бутана е с намаляваща цена в сравнение с месец май. Така че защо го правят, не знам“, коментира президентът на КТ „Подкрепа“.

Манолов изрази и резерви дали предприетите мерки ще доведат до ограничаване на поскъпването на стоките и услугите.

„Бих бил прекалено голям оптимист, ако имах подобно очакване. На теория би трябвало това да е възможно да се случи. Но ние знаем в България тези неща как стават, и не само в нашата държава, разбира се“, заяви той.

Целия разговор гледайте във видеото.