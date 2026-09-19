На 70 години Божко Траянов има едно място, на което всички проблеми остават на брега – морето. Вече 40 години той излиза с лодката си край Свети Влас – не за рекорди, а за удоволствието да намери рибата и за тръпката от улова.

„От 40 години съм с тази лодка. Аз съм рибар любител, не съм професионалист. Професионалистите имат хубави лодки, имат инвентар. Аз само за удоволствие го правя”, казва Божко.

Изчезва ли един от най-старите поминъци по Черноморието - рибарството

Когато времето позволява, лодката му е във водата почти всеки ден.

„Хоби и разтоварване. В морето като си, не мислиш за проблемите. Мислиш само къде е рибата”, казва той.

А да я намериш понякога се оказва по-трудната част от това да я хванеш. И сезонът има значение. Ако питате Божко – най-хубавото тепърва започва.

„Есента е най-добре. Тогава водите изстиват малко и рибата е на пасажи. Лятото - през юли, август, намаля, защото водата се затопля и тя се изтегля малко по-навътре”, обяснява Божко.

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