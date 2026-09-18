Ед Шийрън е изправен пред нова вълна от критики след скандала около решението Макълмор да бъде отстранен от американското му турне заради публичната му подкрепа за Палестина. Ирландската радиостанция Classic Hits Radio обяви, че спира музиката на британския певец от плейлистите си, а междувременно той губи и последователи в социалните мрежи, пише "Евронюз".

Решението на радиото е взето след обратна връзка от слушатели. Програмният директор на компанията Bay Broadcasting Дейв Кели заяви, че то не представлява лична оценка към Шийрън и че радиото отчита обясненията му за случилото се. По думите му обаче медията е взела предвид и решението на ирландските изпълнители Арън Роу и Beoga да напуснат турнето на певеца. Шийрън има силни връзки с Ирландия по линия на семейството си и многократно е говорил за ирландския си произход.

Още четирима артисти напуснаха турнето на Ед Шийрън в подкрепа на Макълмор

Скандалът доведе и до оттеглянето на всички подгряващи изпълнители от турнето. Сред тях са Роу и Beoga, които заявиха, че не желаят да участват в концерти, на които според тях се заглушават гласове в подкрепа на Палестина. Случаят предизвика реакции и от други известни музиканти. Роджър Уотърс и групата Massive Attack публично разкритикуваха позицията на Шийрън, а конгресменът Александрия Окасио-Кортес също коментира спора, определяйки го като част от по-широк дебат за влиянието на политическите интереси върху артистите.

Последиците се усещат и в социалните мрежи. Според данни на Social Blade Шийрън е загубил над 149 000 последователи в Instagram в деня след отстраняването на Макълмор, а в рамките на три дни спадът е над 260 000. За същия период Макълмор е привлякъл над 750 000 нови последователи. Шийрън трябва да се качи отново на сцената във Филаделфия в събота, като това ще бъде първият му концерт след разразяването на скандала. Все още не е ясно дали ще има нови подгряващи изпълнители.

Редактор: Ралица Атанасова