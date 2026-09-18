Италиански самолет беше ударен по време на атаки срещу военновъздушна база в Саудитска Арабия. Това съобщи министърът на отбраната Гуидо Крозето.

Той заяви, че следи ситуацията в базата в Таиф, която „стана обект на няколко атаки и където се намира италиански персонал като част от операция „Непоколебима решимост“. Той потвърди, че няма пострадали италиански военнослужещи.

„По време на атаката беше ударен италиански самолет F-2000. Той се намираше вътре в базата, в отдалечен район. Няма други щети по превозни средства или инфраструктура, използвани от нашия персонал“, каза Крозето.

Той отбеляза, че е поискал допълнителна оценка на развиващата се ситуация, информация за състоянието на италианския персонал и възможните оперативни варианти. Крозето обясни, че е получил уверения, че всички мерки за сигурност за защита на военнослужещите са били въведени още преди известно време. „Ситуацията се следи с най-голямо внимание, с цел да гарантираме пълната защита на нашия персонал и да действаме с необходимата отговорност“, допълни Крозето.

Конфликтът в Йемен застрашава доставките на петрол през Червено море

През последните дни Саудитска Арабия беше подложена на поредица от атаки с ракети и дронове, приписвани на хутите, на фона на ескалиращото регионално напрежение. От началото на юли са се засилили и бойните действия между правителствените сили на Йемен и хутите.

Новите сблъсъци сложиха край на период на относително спокойствие, който до голяма степен се запази след влизането в сила на договореното с посредничеството на ООН примирие през април 2022 г.

Редактор: Дарина Методиева