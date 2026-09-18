Държавата въвежда нов електронен централен регистър за проследимост по веригата на доставки на основни хранителни стоки. „Този механизъм ще създаде огромна административна тежест и изисква сериозни инвестиции в софтуер”, това коментира в ефира на „Здравей, България” председателят на Съюза на птицевъдите в България Ивайло Гълъбов.

Браншовите организации изразяват недоволство, тъй като същата информация и в момента се подава към различни институции. „Ние тези данни вече ги подаваме към НАП и към Българската агенция за безопасност на храните”, посочи Гълъбов. Той поясни, че с новата наредба търговците ще трябва да въвеждат данни в още една, пета по ред платформа, което изисква назначаването на отделен служител за тази дейност.

Ще доведе ли регистърът на храните до по-високи цени

Според председателя на Съюза на птицевъдите разходите за внедряване на необходимите системи са непосилни за по-малките играчи на пазара. „Цената на тези софтуери варира между 50 и 100 хиляди евро, което за един малък производител е невъзможно”, обясни Гълъбов. Той допълни, че подобни системи са въведени само в големите компании, докато малките фирми разчитат на външно счетоводство и не могат да поемат такъв обем информация.

Въпреки целта на държавата да ограничи надценките, бизнесът се съмнява, че мярката ще има ефект върху крайните цени. „Пазарът не се управлява от това дали ще се оскъпи производството на производителя или търговеца, а основно от търсенето”, категоричен бе Гълъбов. Той даде пример с Франция, където маслото е по-евтино, защото страната е голям производител, докато България е сред най-малките в Европейския съюз и разчита на вносни суровини.

Новите правила ще обхванат всички производители на първична продукция и търговци на едро, като извън обхвата остават само търговците на дребно с оборот под 50 милиона евро. „За всяка една доставка от 50 броя, освен всички транспортни документи и фактури, ще трябва на още една платформа да се генерира информация”, обясни още председателят на съюза. Според него вместо да помогне, мярката може да принуди малките производители да преустановят дейността си.

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Редактор: Мария Барабашка