50-годишният рехабилитатор Сергей Голайков се бори с прогресивно влошаване на зрението и се нуждае от средства, за да продължи лечението си в Турция. Мъжът е посветил професионалния си живот на това да помага на други хора, а днес самият той има нужда от подкрепа.

Сергей е рехабилитатор от години и професията му е свързана с това да помага на хора да възстановят движенията си и отново да проходят. Заради влошаващото се зрение обаче той постепенно губи възможността да върши работата, която обича.

„Искам да правя, е да продължа да работя, защото си обичам професията и най-вече да не бъда зависим“, разказва Сергей.

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Той е роден с увредено зрение, но дълго време състоянието му остава сравнително стабилно. Впоследствие зрението му започва да се влошава значително. Сергей разбира, че причината е вторична глаукома.

„Аз по рождение съм с увредено зрение, но доскоро се крепеше. Не мога да кажа по какви причини, но отскоро започна да се влошава. Не бях разбрал, че имам вторична глаукома, слепотата от която е бавна, но сигурна“, казва той.

Първоначално Сергей и семейството му търсят възможности за лечение в България. Следват две операции за трансплантация на роговица, но те не дават желания резултат. Това ги кара да потърсят друга възможност в чужбина. Сергей заминава за Турция, където се консултира със специалист.

„Реших да пробвам в Турция. Отидох на преглед в кабинет, който беше посетен от турски професор. Той ни даде някаква надежда и аз реших да опитам“, разказва рехабилитаторът.

Следва трета операция на роговицата. В момента Сергей вижда малко по-добре, но лечението е дълъг процес.

„В момента съм с трета операция на роговица. Виждам малко по-добре, но нямам стволови клетки. Зарастването ще е много бавно - може би догодина. След това трябва да се махнат шевовете, за да може самата роговица да приеме своята форма и да се оправи оптиката“, обяснява той.

Лечението и последващите процедури са свързани със сериозни разходи, които са непосилни за семейството. Затова през май тази година Сергей и близките му започват кампания за набиране на средства. До момента са успели да съберат част от необходимата сума.

„Лекарите в Турция ни изненадаха със сумата, защото досега сме събрали 77%. Трябваше да съберем 7600 евро“, разказва Сергей.

Съпругата му Силвия Димитрова също споделя, че събраните средства в момента не са достатъчни за продължаване на лечението.

„В момента в кампанията има малко събрани средства, но те са крайно недостатъчни да се продължи терапията, да се купят медикаменти и да се осъществи последваща операция“, казва тя.

Въпреки трудностите Сергей и семейството му не губят надежда. Те продължават да търсят възможности за лечение и подкрепа, за да може 50-годишният рехабилитатор отново да има възможност да работи и да помага на хората.

„Искам да продължа да работя, защото си обичам професията“, казва Сергей.

Сега човекът, който години наред е помагал на други да направят първите си крачки, се нуждае от помощ, за да направи следващата крачка към възстановяването на собственото си зрение.

Редактор: Георги Иванов