Европа започва да осъзнава, че светът е място на жестока конкуренция, множество интереси и сериозно геополитическо противоборство. Това е един от основните изводи след речта на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за състоянието на Европейския съюз. Ключовото послание е, че Европа трябва да поеме по-активна роля в изграждането на собственото си бъдеще, заяви в „Интервюто в Новините на NOVA“ ръководителят на Представителството на ЕК в България Йорданка Чобанова.

„Действително ключовото послание е, че всички заедно можем да постигнем повече. Европа сама изгражда бъдещето си. В нашите ръце е да вземем правилните решения и съответно да бъдем играч на геополитическата сцена“, подчерта тя.

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По думите ѝ европейската политика все повече се насочва към укрепване на икономическата и енергийната независимост на ЕС. Сред акцентите в речта на фон дер Лайен са търговските отношения на Европа с партньори по света, включително Индия, държавите от Меркосур и Канада.

Според нея достъпната енергия е едно от условията Европа да запази икономическата си сила. Затова ЕС трябва да инвестира в собствените си енергийни мощности, във възобновяема и ядрена енергия, както и в свързването на електрическите мрежи между отделните държави. "Зелената сделка е на дневен ред. По ПВУ България има 720 милиона евро в батерии, чийто мащаб може да покрие цялата страната. И това е уникална възможност", подчерта Чобанова.

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Разговорът за бъдещето на Европейския съюз неизбежно поставя и въпроса за цената на промените. По-голямата икономическа, енергийна и отбранителна самостоятелност изисква значителни инвестиции, а пред Европа стоят едновременно няколко големи предизвикателства – климатичните промени, трансформацията на енергетиката, технологичното развитие и променящата се глобална среда.

Според Чобанова именно съчетаването на тези процеси е сред най-сложните задачи пред европейските институции. Тя подчерта, че Европа трябва да намира решения, които едновременно да запазват конкурентоспособността на икономиката и да отговарят на дългосрочните цели в областта на климата и енергетиката.

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За България предстоящият период може да бъде възможност да използва по-активно стратегическото си положение и инфраструктурния си потенциал. Средният коридор, енергийните проекти и инвестициите по европейските програми са сред направленията, чрез които страната може да засили ролята си в общата европейска икономика.

В същото време остава въпросът доколко тези големи европейски цели ще се превърнат в конкретни резултати за гражданите. Именно това ще бъде един от ключовите тестове пред европейските политики през следващите години - дали икономическата и геополитическата амбиция на ЕС ще бъде усетена и в ежедневието на хората.

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А пред Европа предстои и важна символична годишнина. През 2027 г. се навършват 70 години от подписването на Римските договори, поставили основите на европейската интеграция, както и 20 години от присъединяването на България към Европейския съюз. „Само заедно, обединени, въпреки трудностите, когато се вземат адекватни и правилни решения, тогава можем да преодолеем всичко това“, заяви Йорданка Чобанова.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова