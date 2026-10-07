Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че с новата си стратегия за разширяване Европейският съюз на практика е признал проблема със „злоупотребата с вето“ от страна на отделни държави членки. Според него някои страни използват членството си в Общността, за да поставят въпроси, които „нямат нищо общо с европейските ценности“.

Коментарът му дойде, ден след като Европейската комисия представи предложения за промени в начина, по който нови държави се присъединяват към ЕС.

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Според Мицкоски предвидената възможност част от решенията в процеса на разширяване да бъдат вземани с квалифицирано мнозинство вместо с единодушие показва, че Брюксел отчита проблемите, които възникват при налагането на национално вето.

Северномакедонският премиер определи като окуражаваща и идеята за постепенна интеграция на страните кандидатки още преди пълноправното им членство. По думите му Скопие има добри позиции, тъй като вече изпълнява две от трите посочени условия за начало на подобен процес.

Едното е свързано със съгласуването с общата външна политика и политиката за сигурност на ЕС. По думите на Мицкоски страната му вече е изпълнила това изискване. Другото засяга реформата в системата на обществените поръчки, която според него трябва да бъде завършена през следващата седмица и приета от парламента.

Третото условие ще включва конкретни реформи за всяка отделна държава кандидат. Скопие очаква Европейската комисия да уточни какви ще бъдат изискванията към Северна Македония.

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Новите предложения предвиждат страните кандидатки да могат да получават повече европейски средства още преди да станат пълноправни членове на ЕС.

Сред обсъжданите промени е и възможността някои решения по пътя към членство да се вземат с квалифицирано мнозинство, а не с единодушие. За да бъде въведена самата промяна обаче, е необходимо съгласието на всички държави членки.

Според Европейската комисия по-нататъшно разширяване на ЕС е възможно и без промяна на действащите европейски договори.

Изявлението идва и непосредствено преди двустранна среща между външните министри на Северна Македония и България - Тимчо Муцунски и Велислава Петрова, в София. Разговорът беше поискан от македонската страна във връзка със срещата за железопътния Коридор 8, а според Мицкоски инициативата е дошла след препоръка на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

По думите на македонския премиер София вече е потвърдила провеждането на срещата.

Редактор: Цветина Петкова